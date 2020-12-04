擁有「德國J‧K‧羅琳」之稱的柯奈莉亞馮克（Cornelia Funke），以暢銷作品《墨水心》風靡全球，並於2005年被選為《時代雜誌》影響世界的百位名人之一，她的60多部著作中，《銀龍出任務》與《妙手小賊王》也榮登《紐約時報》暢銷排行榜冠軍，《銀龍出任務》更讓《惡靈古堡》系列電影、《魔物獵人》的製作公司「康士坦丁影業」為之驚艷，決意改編為動畫電影，歷經5年的製作期，台灣發行公司木棉花於4日公開《銀龍出任務》前導海報，也確認本片將於2021年登上大銀幕。

本作的前導主視覺上，一個不明生物飛過天際，停車場上的影子預告「神祕重量級角色」2021年即將登場，正呼應了馮克風格：「將現實世界發生的故事加入奇幻冒險元素，創造出不同的平行世界」。如「康斯坦丁影業」的製作人克里斯托穆勒所說：「我們一直都在尋找值得改編的有趣故事，它一定要擁有知名度、完整性，有可能是舞台劇、音樂劇或是小說。為此六年前我們就與柯奈莉亞馮克接觸，整合了代表執行長馬丁莫斯科維奇與影視娛樂媒體部門總經理奥利維比班的想法，我們一致相信《銀龍出任務》這個故事就是康斯坦丁影業所尋找的理想優質作品，取得馮克同意後，我們就立刻進行製作。」

《銀龍出任務》在密集製作的5年中，找到新銳導演托默埃舍。托默自學生時就鑽研動畫課程，並以出色的編製技巧，將超過440頁的小說《完美生物指南》濃縮為90分鐘的精彩電影，一舉奪得學生奧斯卡獎。本片更找來曾編撰《女王的柯基》、《糯爾摩斯》以及《糯米歐與茱麗葉》的動畫劇作家強尼史密斯，強尼除了研究讀者最有共鳴的元素，也請教了馮克在書迷見面會的迴響，了解觀眾期待與渴望的是什麼，根據眾多精煉集結的元素，建立故事的脈絡，將作品精華呈現出來，讓電影更加精彩。

《銀龍出任務》故事描述被龍族包袱困柱而成長的銀龍「飛克」，因人類無即將入侵龍族隱居的家園，決定與同住於森林的精靈族兼摯友「黃小玲」挺身行動，尋找傳說中的銀龍聖地-「天堂之境」。兩人誤闖人類世界，以為可以透由「智慧大神－網路」找到線索，沒想到卻認識了意圖不明，自稱「龍騎士」的男孩，一心尋求友好信任的飛克、與對人類充滿不信任的小玲，就這樣與「龍騎士」組隊。不大靠譜的三人搭檔，在廣大的天際，與緊鄰的危機中，勇闖世界盡頭，展開橫跨歐亞非的冒險，向龍族的最後樂土，傳說中的「天堂之境」前進。

(中時 )