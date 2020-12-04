國際汽車聯盟FIA在台代表－中華車會與麗寶國際賽車場，受台中市政府運動局委託，今（4）日在麗寶賽道舉辦台灣第一場由政府主辦的「2020台灣賽車運動產業論壇：安全駕駛與賽道樂趣 台灣賽車文化新思維」，邀集來自各界的代表，匯聚最全面與務實的意見，將作為台中市府推動賽車運動的依據。

中華車會理事長陳志鴻致詞時表示，台灣賽車運動遭遇有形與無形的限制，讓數十年的發展無法達到預期的成果；他建議必須採用新的思維，從與一般民眾更直接相關的「安全駕駛」著手，才有機會提高賽車運動的接受度，讓整體賽車運動的環境有結構性的轉變。

這場別開生面的賽車論壇邀請的各界代表皆為一時之選，包括有台灣賽車教父之稱的陳俊杉、曾稱霸雷諾方程式的林帛亨、兩度參加法國利曼24小時耐力賽的陳漢承、亞洲首位勇奪Mercedes-AMG GT3年度冠軍的李勇德、亞洲越野車神陳和皇與賽道日達人周伯雄等人都應邀出席，並由賽事主辦經驗豐富的資深媒體人邢雨龍主持。

論壇上半場由賽車手陳俊杉、中華奧林匹克委員會顧問孫立群、國立台灣體育運動大學教授劉明煌分別發表15分鐘的專題演講，主題涵蓋台灣賽車的發展歷史、他國發展經驗與運動如何產業化等。

下半場的「高峰座談會」，則由林帛亨、陳漢承、李勇德、陳和皇、周伯雄等車界代表，與福特六和汽車行銷處長沈仁偉、中華賽車會賽事部主任鍾岳峙與麗寶國際賽車場副總經理陳銳宏共同參與討論，針對「如何促進相關產業發」、「賽車場如何與周邊環境共榮」與「如何擴大賽車運動參與度」等三大議題提出看法。

值得注意的是，這場論壇也是首度在賽車相關的座談會中，將「安全駕駛」的推廣也作為發展賽車運動的重要面向，因為在賽道以外的道路安全，與一般民眾更為息息相關，只有同步倡導道安意識的提升，賽車運動在台灣才能更為大眾所接受。

今天許多知名企業代表與會，包括凱基銀行董事長魏寶生、多家車商代表都親自出席；此外，也因為報名參與的民眾踴躍超乎預期，主辦單位機動加開第二現場，讓無法進到會場的車迷朋友與關心賽車運動的民眾，仍能在賽車場內同步觀賞這場精彩的對談。

(工商 )