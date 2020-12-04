台中知名糕餅店－法布甜舉辦「讓愛轉動」公益活動，將募集的禮物捐贈給社福機構，今（4）日特別邀請旅美職棒大聯盟球星張育成和「森林王子」張泰山，為公益活動擔任形象大使，希望藉由球星號召力，提醒大家多關心週遭的弱勢族群。

法布甜為鼓勵顧客行善，特別在聖誕節前舉辦「讓愛轉動」活動，只要上門的顧客，願意針對國小以下弱勢的孩子，提供包裝好的禮物，不限金額多寡，只要願意付出愛心，都可以參加店內的摸彩。

法布甜執行長張淑卿表示，法布甜提供的獎品豐富，摸彩品包括泰晶殿按摩券、美加時尚美顏課程、薑餅屋、手工餅乾以及馬卡龍鳳梨酥、各式蛋糕等。

透過交換禮物作公益的「讓愛轉動」，4日正式起跑，募集禮物無上限。去年收到包括童書、玩具、彩色筆、布偶、益智拼圖及衣服等愛心禮物，總共超過400件。

張淑卿表示，「讓愛轉動」募集的禮物，將在12/23日前，由工作人員妝扮成聖誕老人，親自送到弱勢小朋友的手中，預計贈送的對象，包括十方啟能、光音育幼院及台中啟聰學校等多個單位。

值得一提的是，目前投效美國職棒大聯盟印地安人隊的球星張育成，因為疫情關係，最近一直待在台灣，他為了發揮個人影響力，特別在服兵役之前，專程到台中為公益活動站台，精神令人敬佩。

另外，中華職棒退休的張泰山，也是為善不落人後，兩張王牌一起出現在法布甜大墩店，和十方啟能中心身障兒，提前歡度耶誕節溫馨的畫面。

(工商 )