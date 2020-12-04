漢來美食每年關懷社會、參與公益不曾中斷，但今年卻因為COVID-19新冠疫情而暫停了舉辦19年的真善美慈善餐會，進入12月，在國內疫情獲得控制的情況下，配合耶誕檔期，漢來美食與喜憨兒基金會一同舉辦「憨喜耶誕響叮噹」活動，將義賣1,000罐的公益餅乾；並於今（4）日，邀請憨兒前來漢來大飯－糕餅小舖學習餅乾的烘烤製作。除了關懷弱勢之外，也藉由此次活動協助憨兒學習並能於未來發揮自身價值。

糕餅小舖主廚－王惟潔特為此次公益活動設計研發「覆盆子伯爵茶餅乾」，酸酸甜甜的覆盆子內餡搭配濃郁伯爵茶香的餅乾，口感豐富有層次，符合聖誕氣氛的紅、金搭配鐵罐外包裝也適合大家買來耶誕送禮，

售價每罐320元的公益餅乾，每份將提撥100元支持喜憨兒服務計畫，消費者購買餅乾後還可以掃描QRcode參與抽獎活動！

公益餅乾將於12月5日起於漢來大飯店LB糕餅小舖、45樓牛排館及鐵板燒餐廳以及全台漢來海港自助餐廳販售，全台限量1,000份，漢來美食希望藉由此次活動，除了邀請大家來做公益之外，也呼籲大眾能多多關注憨兒議題，集合大家的力量給他們無限的溫暖及關心。

(工商 )