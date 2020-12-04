疫情延燒，視訊商機也跟著發燙，視訊雙雄圓展（3669）、圓剛（2417）11月營收依然紅不讓，在去年基期均低下，兩家公司11月單月營收均出現倍增的走勢。

經結算，圓展11月營收4.43億元，較去年同期的1.81億元，成長144.82％，累計前11月營收37.24億元，則較去年同期的19.46億元，成長91.35％。

圓剛11月營收7.39億元較去年同期的2.59億元，成長185.28％，累計前11月營收65.09億元，亦較去年同期的26.75億元，成長143.28％。

(工商 )