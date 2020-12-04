享有「韓國廚神」美譽的白種元首度與Netflix合作，將推出最強原創節目《Paiks Spirit》，並廣邀韓國頂級名人與專業人士，除了分享名人生活中有趣且感動人心的故事之外，這次更將向全球190個國家的觀眾們分享韓國傳統燒酒，跨足全新領域帶給觀眾不一樣的美食饗宴。

去年因為低調來台拍攝《街頭美食鬥士》，用流利的中文點餐，並以「專業老司機」姿態在台北趴趴走大啖巷口美食的「韓國廚神」白種元，除了是美食家之外，也是經營30多個品牌的成功企業家，不管出書或主持節目樣樣都在行，更是Youtube訂閱數高達460萬人的傳奇「飲視大亨」，不管在哪國拍攝美食節目，立刻都成為老饕們的新朝聖地點。

Netflix力邀白種元一起製作原創節目《Paiks Spirit》，除了找來人氣綜藝節目《街頭美食鬥士》、《拯救廚男》的黃金製作團隊之外，白老師更將在節目中再度踏出廚房，與韓國頂級名人和專業人士一起用餐，交流有關和生活的有趣、動人故事，並會為觀眾帶來有關韓國傳統酒、食物和文化的獨特介紹。

《Paiks Spirit》也將聚焦在獨特的韓國飲品之上，除了有大眾所熟知的燒酒之外，還會介紹手工啤酒以及韓國傳統米酒等多樣融入韓國民眾生活的飲品，涉足全新的酒類領域，以釀造、發酵或蒸餾等多樣方式來研發全新的美酒，藉由白老師豐富且大量的美食知識，吸引韓國及其他地區的觀眾注意。《Paiks Spirit》獨家只在Netflix播出，詳細資訊請鎖定日後消息。

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(中時 )