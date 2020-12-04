饒舌歌手醉闖前女友住家 打男室友互告傷害

綽號「雞腿飯」的劉姓饒舌歌手，4日清晨趁著酒意前往承德路林姓前女友住處，不斷按電鈴希望林女出面談復合，林女的林姓男室友不堪其擾，開門希望劉男冷靜，但遭劉持手機敲頭，雙方發生推擠拉扯，最後前往警局互告傷害。

據了解，劉男是網路創作型歌手，目前頻道有60萬人訂閱，但他的林姓前女友曾在IG貼文，抱怨劉男有暴力傾向，曾經吵架抓狂，將她的衣櫃、房門打壞，還曾將女方打倒在地上，還補一腳踢頭，更有一次是拿著鐵槌在床邊瞪她，種種行徑讓女方十分害怕，最後還搬到朋友家躲了1個月。

4日凌晨7時許，酒醉的劉男前往女方住家，接著狂按電鈴，林女的林姓男室友受不了開門，雙方發生衝突，過程中林曾猛推劉，劉跌倒撞上騎樓的機車，劉則持手機毆打林的頭部，警方到場時雙方均不在場，林男事後前往醫院驗傷，並到警局提告，劉不甘示弱也告對方。

據指出，林的頭部受傷，劉的臉部也有瘀腫，大同警方已依傷害案受理、偵辦中。

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(中時 )