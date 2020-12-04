CATCHPLAY＋影音平台12月強片如林，除了本屆金馬獎最大贏家《消失的情人節》的搶先上架，今年最燒腦的好萊塢賣座話題電影《天能》也將於12月15日上架。此外，奪下台灣影史動畫票房冠軍的 《鬼滅之刃》，該片動畫版第一季與 《進擊的巨人》動畫版最終季都將呈現。

即將於12月25日上架的《鋼鐵雨：深潛行動》，由鄭雨盛、郭度沅與柳演錫主演，敘述南北韓與美國三國元首為了達成和平協議舉辦了全球矚目的高峰會談，卻被突然發生的武裝政變綁架到一艘核子潛艦上，面對南北韓僵局，中美角力與日本的箝制，全球戰爭一觸即發，成為人質的三位元首必須摒棄成見，才能逃出生天，可以肯定的是，時間對他們是極度不利的。

此外，大師級傑作《感官世界》，這部1976年由大島渚導演拍攝的電影，將在CATCHPLAY＋上架數位修復全見版，這部影史最具爭議的傳奇禁片，現在一刀未剪完整重現，直擊愛慾、忌妒與占有的失控人性。欲知更多，請至CATCHPLAY＋影音平台查詢。

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