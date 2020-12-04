前富邦悍將投手賴鴻誠投入自由市場，今日宣布轉隊至樂天桃猿，賴鴻誠今日在臉書發文感謝富邦球團，自曝其實不只1隊向他詢問，最後選擇樂天也是地緣關係。

賴鴻誠從小在桃園長大，從宋屋國小、新明國中、平鎮高中三級棒球時期都在桃園學校就讀，大學也是讀在桃園的國立體大，對桃園感情深厚，他今日在臉書透露，離開效力多年的富邦悍將，選擇加盟樂天桃猿，除了待遇優渥之外，最重要考量因素就是地緣，「桃園是我的家，三級棒球都在桃園，未來也希望能留在桃園為基層盡點心力。」

賴鴻誠也分享申請自由球員權利的心路歷程，「這是我生涯中的第一次FA，帶著期待與好奇的心情投入FA市場。」他提到中職制度還沒周全，當然伴隨著未知風險，但也肯定中職聯盟與各球團的努力，「讓自由球員制度上路，未來絕對會修正的更加完善，讓自由球員流動更加活絡。」

賴鴻誠下午才與副領隊陳昭如通電話，對她的祝福與感謝銘記於心，「謝謝領隊在我提出FA時，贊同及鼓勵我提出申請，與他隊競爭上也拿出誠意，謝謝富邦悍將的全體同仁、教練及隊友，多年來對我的付出與指導非常感激。」

最後賴鴻誠感謝富邦悍將的球迷，將會永記得他們的加油聲，「謝謝樂天球團青睞，未來請多多指教！」

(中時 )