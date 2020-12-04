南韓截至4日零時通報單日新增確診629人，創9個月新高， 首都圈疫情嚴峻，代理市長徐正協頒布新的防疫措施，巴士、地鐵自晚上9點起，削減30%的班次。而超市、網吧等購物與娛樂場所必須在晚上9時關門。

南韓單日新增629人確診新冠肺炎，是自3月2日以來新高。其中600人係本地感染，首都圈單日新增463人確診，更是破記錄。首爾市政府宣布新的防疫措施，12月5日至18日，包括戲院、網吧、補習班、遊樂園、美容院、超市、百貨公司等必須在晚上9時關門。巴士、地鐵分別自5日與8日起，在晚上9時起縮減30%班次。

部分圖書館、博物館、表演場等公共設施將停止營運。首爾市、自治區和旗下機關將從8日起實施半數人員居家辦公，錯開上下班時間。首爾市呼籲民間公司也積極配合。

徐正協表示，首爾市會力爭2周內將首爾日增確診病例減至100人以下

(中時 )