英籍華裔時尚達人溫國興Gok Wan在TLC《我的夢幻婚紗蘭開夏篇》節目中替準新娘打造完美造型的功力無庸置疑，但你或許不知道，他的廚藝和時尚品味一樣棒！溫國興生長於以多元人口、文化著稱的英國萊斯特郡(Leicester)，從小就在父親經營的中餐廳裡打滾，因此舞鍋弄鏟難完全不倒他，透過煮食，溫國興釋放了忙碌工作的壓力，緬懷生命中到過的國家與城市，更難忘與親愛的家人、朋友同桌共食的感動。

他大方與觀眾分享在家煮出亞洲各地好菜的簡單方法，證明用超市買來的食材也能變出道地風味。TLC《溫國興的亞洲菜輕鬆煮》全新系列宛如一場華麗有趣的味蕾冒險，包含療癒美食、中午快餐、周末經典菜、簡易小點心、一鍋到底、外帶妙招、華麗饗宴等主題，節目中溫國興戲稱自己「溫姨」，不時提點觀眾讓料理色、香、味更上一層樓的小撇步，展現時尚教主在廚房中無比幽默、創意，和充滿正能量的另一面。

《溫國興的亞洲菜輕鬆煮：療癒美食》首集內容，將介紹三道融合多元文化的療癒美食食譜。第一道是他向父親致敬的牛肉蒔蘿乾煎薄鬆餅、第二道是很受歡迎的印尼國菜炒飯-納西膏苓NASI GORENG，最後則是結合了加勒比海風味的香料扁豆湯和牙買加玉米餅。這幾道療癒美食不僅簡單美味，最重要的是能讓人回憶起自己最愛的親人。節目請鎖定TLC旅遊生活頻道 12月6日起 每週日晚上8點首播。

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