消防人員利用破壞器材將壓縮的車體鈑金撐開後，協助騎士脫困。(苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真)

苗栗縣後龍鎮台1線與台6線十字路口，3日上午11時許發生油罐車與機車擦撞事故，年約66歲的男機車騎士被夾困在油罐車旁護桿，消防人員利用破壞器材將壓縮的車體鈑金撐開後，協助騎士脫困，初步檢視男騎士左小腿有撕裂傷，緊急送醫救治，生命徵象穩定。

台1線與台6線十字路口，3日上午11時許，發生油罐車與機車擦撞車禍，消防隊指出，油罐車右轉彎時，疑似因內輪差視線不佳與機車擦撞，騎士被夾困於油罐車體旁護桿。

第二救災救護大隊大隊長曹春風指出，騎士的腳卡在油灌車防捲護板上，經消防員到場救援，以油壓剪撐開護板創造空間，順利讓騎士的腳脫困，將傷患救出送醫。

經救護人員初步檢視騎士傷勢，他的左小腿有15公分撕裂傷，緊急送醫救治，生命徵象穩定。苗栗縣政府消防局呼籲，大車轉彎視線死角多，騎乘機車應更加注意行車安全，盡量遠離大車，防止意外發生。

(中時 )