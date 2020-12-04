台灣機車路權促進會於今（4日）晚間 6時至8時30分，在新北市永和區中正路、永和路口舉辦「待轉大富翁」訴求取消機車待轉規定。（翻攝照片）

台灣機車路權促進會於今（4日）晚間 6時至8時30分，在新北市永和區中正路、永和路口舉辦「待轉大富翁」訴求取消機車待轉規定。（翻攝照片）

台灣機車路權促進會於今（4日）晚間 6時至8時30分，在新北市永和區中正路、永和路口舉辦「待轉大富翁」訴求取消機車待轉規定，新北市警察局表示，現場若未影響交通順暢，以疏導為主，若現場已造成交通壅塞、影響其他用路人權益，將強勢疏導。

警察局指出，已規畫勤務加強疏導保持路口淨空，現場若未影響交通順暢，將以疏導為主，若現場已造成交通壅塞、影響其他用路人權益，將依違反《道路交通管理處罰條例》第4條、第6條規定介入指揮、強勢疏導，駕駛人若不配合警方指揮或稽查，將依法嚴正執法，維持交通順暢安全。

另新北警方呼籲相關團體應尊重專業科學評估，倘有不同意見循正式管道提出，與主管機關進行研究及意見交流。

警方指出，交岔路口車輛交織情況頻繁，隱藏許多危險，路口規範機車須二段式左轉，以同向3車道以上或路口行車視線不佳，因應路口特性不宜開放機車直接左轉。

另分析新北市今年1至11月機車路口肇事情形，其中因機車不遵守標誌、標線轉彎造成交通事故約占3成，呼籲機車駕駛人行經路口或轉彎時，均應減速慢行，並遵守交通號誌、標誌、標線及指揮規定，通行才有保障。

新北警將即時運用新北市iPolice App及交控中心CMS顯示，並協請警察廣播電台隨時插播最新路況，提醒民眾請隨時收聽警廣或注意CMS交通資訊，以便及時避開行駛該路口，以免耽誤寶貴的時間。

(中時 )