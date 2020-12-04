遵循體育署下達的防疫規定，板凳席除了上場球員都戴上口罩。(大專體總提供)

前役遭台灣科大中斷開季2連勝、意外吞下隊史對戰首敗之後，台灣師大4日在高雄義守大學體育館再出發，最後以96比44輕取屏東大學，第3勝入袋(1敗)，暫時位居富邦人壽大專籃球聯賽(UBA)公開男一級預賽第二階段首位。

出身南山高中的大二195公分中鋒張兆辰，本季2度、生涯第4場先發32分鐘，兩分球11投中6、2罰2，攻下14分、10籃板UBA兩年來首度雙十，外帶3助攻，得14分平上季大一菜鳥對明道的單場最高，10籃板則是首次兩位數，上場32分鐘也是UBA生涯最高。

張兆辰的南山、台師雙重學長大四前鋒黃建智，對小學弟愛深責切說，一年多來一直逼他，那麼好的條件，卻不夠積極，尤其霸氣不足，上季禁區有鎮隊雙塔容毅燊、蘇士軒，張兆辰上場受限可以理解，本季「雙塔」畢業離隊，張兆辰已是第一長人，肯定要挺身而出。

台師教練王志群表示相同意見，強調幾名台師大一菜鳥都是條件不錯的「潛力股」，新舊磨合節骨眼上，張兆辰的串連角色很重要。

王志群表示，此役給低年級球員磨練，他們掌握還不錯，暑假因經費短缺，報名菁英盃、王輝盃、中州盃，最終都須放棄參加，錯過磨練有點可惜，但本階段迄今4戰贏3，看起來影響沒想像中大，意味子弟兵還頂得住，也會堅持下去。

(中時 )