中捷列車連結器軸心斷裂，是否請台北市長柯文哲率北捷團隊來台中市議會報告？市議員江肇國4日要求市議會舉行臨時會，請北捷釐清問題，重建民眾信心。（盧金足攝）

台中捷運公司原預估營運第一年虧6.56億，中捷董事長林志盈4日表示有信心降到6億以下，議員則關切是否請台北市長柯文哲率北捷來台中市議會報告，釐清問題？議長張清照說，將擇期舉行臨時會，請市府至議會專案專告中捷修復與通車進度。

市議員江肇國指出，通車之前所有的安全性問題都須完整解決，才有辦法讓大家放心搭乘，市議會站在監督立場，要求北捷、中捷及日方相關單位來市議會備詢、說明。

「到底是材質或者是設計、維護管理的問題等都提不出原因，只看到事態不斷擴大」，江肇國說，市民對捷運的信心大受打擊，在通車之前解決所有安全性問題，讓市民參與監督，中捷營運市府說停止就停止，說通車就通車，市民不會接受這樣的說法。

台中捷運公司表示，捷運綠線明年依照依日運量5萬1500人次，乘上平均票價23.68元計算，運輸票箱收入約4.45億元，再加上公司積極招商的廣告收入、授權金收入等已確定的附屬事業收入，合計約5000萬元。

中捷首年度總收入估算約5億元，林志盈說，會持續努力撙節開支、精準用人，精進開源，盤點找尋可增加廣告空間，增加附屬事業收入，期待能將虧損控制在6億元以內。

市府也強調，已通知北捷局有關台中市議會的考量與要求，期待北捷局與川崎重工等廠商能儘速釐清問題，讓市民安心。

(中時 )