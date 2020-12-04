柯佳嬿今年以《想見你》二度奪金鐘視后，近期除了忙拍戲，本身是愛貓人士的她，日前應「愛最大慈善光協會」與台北之音HitFm所舉辦「毛起來愛 生命園區救助計畫」邀請，到諾亞方舟動物同樂協會探視老病殘的流浪動物。沒想到才剛到協會，柯佳嬿就目睹送別狗狗的告別式，讓她十分震撼，一度哭到脫妝，表示：「也許牠們來到世上時，未曾得到過愛，但希望牠們下半輩子，在愛裡老去」。

柯佳嬿探視過程中，替一隻下半身癱瘓的貓咪「黑嘉麗」擠便尿，原來「黑嘉麗」6年前因車禍被計程車撞飛，雖當下立刻送醫動手術，沒能擺脫下半身癱瘓的命運。協會創辦人「戈姐」說，當時知道「黑嘉麗」需一輩子打皮下注射，和每天早晚三次的人工擠便尿，仍義無反顧把「黑嘉麗」帶回照顧，這段事故讓柯佳嬿再度紅了眼眶。

為照顧生病動物，協會每個月開銷需30多萬，但每月收到捐款平均僅8萬多，不足金額皆靠戈媽經營公司的費用支持，20年來幾乎投入超過8位數。柯佳嬿說：「我想照顧一般健康的貓咪或狗狗，都有固定、不小的花費，更何況是照顧身體有狀況的狗貓，更是需要額外的醫藥費，不但要定期支付，更何況這樣的毛小孩不斷增加。」讓柯佳嬿深感佩服，也希望大家能伸出援手幫助。

被問到如果要跟自己家中貓咪說再見，柯佳嬿哽咽拭淚說：「很感謝你們跟我回家、感謝你們來到我生命中！」她並提醒大家，「如果你也願意讓更多的生命被尊重的對待，請支持2020毛起來愛流浪動物生命園區救助計畫，讓他們能有個幸福晚年的機會，用愛走完最後一步！」

「毛起來愛生命園區救助計畫」即日起請洽「愛最大」臉書官網，為了感謝您的慷慨解囊，這次的兩個回饋贈品，特別邀請兩位，近百萬粉絲的人氣知名插畫家「狗與鹿」及「辛卡米克」出馬，設計了12張可愛插圖的「2021浪浪日曆手扎」和自用、毛孩用兩相宜的「浪愛暖暖 法蘭絨蓋毯」，讓您的愛心在2021不停送暖一直暖！幫助流浪動物邁向幸福、美好的未來。

目睹離世狗狗告別式，柯佳嬿一度哭到脫妝。（愛最大慈善光協會提供）

柯佳嬿替半癱貓咪梳毛。（愛最大慈善光協會提供）

柯佳嬿與諾亞方舟動物同樂協會創辦人戈姐暢談照顧毛小孩經驗。（愛最大慈善光協會提供）

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