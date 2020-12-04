台中市都發局長黃文彬4日指出，鼓勵市民進行建築物外部環境整建維護，每年編列預算1000萬元，針對屋齡20年以上建物推動都市再生。（盧金足攝）

台中舊市區日前一家百年餅店發生祝融之災，老市區公安和都更引發關注，都發局長黃文彬4日表示，為促進中區老舊街區活化再生，每年再編列1000萬元，以柳川、綠川、綠空鐵道沿線及中區老舊街區補助外牆拉皮、一併檢視相關防火安全措施。

市長盧秀燕表示，舊市區一家大型百貨公司閒置多年，曾有大型餐廳要承租，但租金太高談不攏，其他老建築則因子女開枝散葉到國外，或價格問題，造成都更問題難處理。

市議員何敏誠表示，位在舊市區的大型百貨公司舊址，擔心街友進入引發火警，自由路很多老舊店面，地主很多在國外處理不了了之，建議應像國外開發為廣場，活化式微的商圈。

議員關切老舊建築街區更新活化計畫或都市再生政策，都發局表示，該木造房屋因結構毀損嚴重，僅有重建一途，經土地及合法建築物所有權人同意後，可依都市危險及老舊建築物加速重建條例規定，依規申辦危老重建計畫。

都發局研制「都市美學三法」，包含「建造執照預審」、「都市設計審議」及「都市更新與危老重建」，盼攜手民間建商，公私協力打造人本景觀設計，提倡人與自然環境永續共存理念，讓台中成為宜居城市。

(中時 )