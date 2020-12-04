台鐵瑞芳至猴硐間邊坡，因連日大雨今日上午發生大量土石坍方，所幸列車長處理得宜緊急停車。民進黨立法委員林俊憲今於立法院施政總質詢質疑，該邊坡沒有裝設邊坡設置監測器、是否有檢查過？交通部長林佳龍表示，該處於2017年檢測為C級，邊坡相對穩定。至於何時恢復通車，林佳龍說，預計4天後才能恢復。

行政院長蘇貞昌今率領行政團隊赴立法院進行施政總質詢，針對台鐵瑞芳至猴硐間邊坡土石坍方事件，林俊憲表示，雖然車頭非常接近土石流坍方處，還好事發當時緊急剎車，沒有釀成更大災害，但台鐵是否有針對該路段邊坡進行檢測。

林佳龍回應，2017年該路段曾委由聯合大地公司做邊坡檢測，當時是C級，認定是相對穩定的一段斜坡。林佳龍進一步表示，11月30日就有該處邊坡土石滑動，近日大雨連續好幾天，層峰所進行擋土牆與電杆的拆除。

林俊憲追問，該處沒有裝設邊波監測器，2017年以前還是採取目視監測，相對高鐵沿線有331個邊波監測器，台鐵只有14加4個，數量遠遠不足，雖然高鐵速度較快，但台鐵行車安全是最基本要求。

林俊憲還提到，台鐵上周到立法院針對運輸部門因應氣候變遷調適與防災報告，雖然地形地物都會改變，近日連日大雨也是因素，但行車安全是最基本要求，呼籲台鐵要進行總檢查。

林佳龍說，今天邊坡坍方沒造成事故，一方面是司機反應得宜，現場監測人員也及時回報，預計要花3天搶修復原，1天重新架設設施。

(中時 )