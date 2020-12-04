南投清境農場「綿羊秀」遭動保團體批評戲謔、粗暴，要求終止，並有民眾隨即在國發會常設的「公共政策網路參與平台」發起連署要終止，也在近日達標5000人附議門檻。對此，退輔會主委馮世寬今（4）日面對媒體詢問，僅表示：「荒謬」。
動保團體最近在國發會公共政策平台發起「終止綿羊秀表演」、質疑在供人類觀賞的任何「動物秀」，是否建立在對動物「不人道」的條件下。而該連署也在近日跨過60天內5000人附議的門檻，而該平台規範，若達連署門檻，政府部門必須有所回應。
據《中廣新聞網》4日報導，馮世寬今受訪被問及此事，只留下「荒謬」2字人即步入立院議場，副主委李文忠則對提案表示尊重，他強調，清境農場剃毛秀是經過南投縣政府核准的正當行為，退輔會不會帶頭做違法、不人道的事情。
最後，李文忠也反問，照此標準，要不要乾脆提案「禁止騎馬」？
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。