南投清境農場「綿羊秀」遭動保團體批評戲謔、粗暴，要求終止，並有民眾隨即在國發會常設的「公共政策網路參與平台」發起連署要終止，也在近日達標5000人附議門檻。對此，退輔會主委馮世寬今（4）日面對媒體詢問，僅表示：「荒謬」。

動保團體最近在國發會公共政策平台發起「終止綿羊秀表演」、質疑在供人類觀賞的任何「動物秀」，是否建立在對動物「不人道」的條件下。而該連署也在近日跨過60天內5000人附議的門檻，而該平台規範，若達連署門檻，政府部門必須有所回應。

據《中廣新聞網》4日報導，馮世寬今受訪被問及此事，只留下「荒謬」2字人即步入立院議場，副主委李文忠則對提案表示尊重，他強調，清境農場剃毛秀是經過南投縣政府核准的正當行為，退輔會不會帶頭做違法、不人道的事情。

最後，李文忠也反問，照此標準，要不要乾脆提案「禁止騎馬」？

(中時新聞網)