推動讀經教育，弘揚傳統孝道的百世經典故事列車，今天（4日）開到台南市麻豆區港尾國小，進行第100場的分享。（港尾國小提供／劉秀芬台南傳真）

推動讀經教育，弘揚傳統孝道的百世經典故事列車，今天（4日）開到台南市麻豆區港尾國小，進行第100場的分享。（港尾國小提供／劉秀芬台南傳真）

推動讀經教育，弘揚傳統孝道的百世經典故事列車，今天（4日）開到台南市麻豆區港尾國小，進行第100場的分享。（港尾國小提供／劉秀芬台南傳真）

推動讀經教育，弘揚傳統孝道的百世經典故事列車，今天（4日）開到台南市麻豆區港尾國小，進行第100場的分享，活動透過戲劇參與，以及有獎徵答的方式，讓孩子們了解真正的孝道；港尾國小老師連姿婷也化身孔子老公公，非常吸睛，小朋友都搶著要一同合照。

今天活動由JOJO老師主講，除了介紹論語這本經典故事，和至聖先師孔子的生平事蹟外，還為學生解說論語為政篇的子夏問孝，讓孩子們了解，真正的孝道，必須做到三件事：和顏悅色，弟子服其勞，有好吃的東西要請父母師長先用。

百世團隊的如意老師說，故事列車的故事媽媽們，都是熱心教育、樂於付出的志工，她們的孩子有些早已從學校畢業，但仍然繼續為更多的孩子服務，精神值得欽佩。

港尾國小五年級的何懿華說，透過故事媽媽的解說，讓自己對論語的篇章有更進一步的認識。四年級的錢世祐說，原來孝順爸媽，還有這麼多細節，以後一定會多注意。

校長李啓榮表示，孩子都是喜歡聽故事的，感謝百世團隊的故事媽媽，深入淺出的為孩子們解說論語這部經典。港尾國小躬逢其盛，見證這第一百場的時刻，非常榮幸。

(中時 )