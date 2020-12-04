淘帝-KY(2929）4日召開重訊說明，接受終止德昌聯合會計師委任。淘帝-KY指出，收到德昌聯合會計師事務所來函，說明由於主管機關為因應新冠肺炎疫情而發布相關查核實務指引及規定，但因疫情持續嚴峻，德昌聯合會計師事務所經評估後，認已無法確實完成查核工作，因此決終止接受委任辦理淘帝-KY財務報表之查核簽證事宜。

淘帝-KY表示，自新冠疫情爆發以來，雖兩岸人員往來受到較大限制，但淘帝-KY以遠端查核，並採每季發函予銀行及上下游之方式，配合會計師完成109年度前三季度財務報表核閱工作。

唯依據臺灣證券主管機關近期發佈因應新型冠狀病毒疫情下相關查核實務指引及規定，公司前任會計師確實因無法在疫情持續嚴峻狀況下，配合主管機關頒佈之新規，故不得不向公司提出解任。

淘帝-KY認為疫情現況持續嚴峻，且未來數月難以得到有效控制，經與德昌聯合會計師事務所溝通，由於該所限制所有簽證會計師在疫情期間出國實施查核業務，故公司認為德昌聯合會計師事務所確實無法在疫情未得到有效控制期間，承辦財務報表之查核簽證事宜。

淘帝表示，鑒於疫情至今未有好轉，主要營運地點位於中國大陸，受限於主管機關因應新型冠狀病毒疫情而發布相關查核實務指引及規定，尚在尋找可以遵循此規定之會計師事務所以承接本公司財務報表之查核簽證事宜，未來仍持續秉持一貫透明公開態度，配合新任會計師及主管機關對公司查核，強化公司治理。

(工商 )