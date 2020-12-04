台中百貨業者迎接耶誕季的到來，紛紛推出許多超吸睛的拍照打卡設施，成為商場亮點。其中，大魯閣新時代購物中心不僅中庭的大型耶誕樹點燈，更將4米高的滑雪場搬進室內！大魯閣新時代結合中部獨家主題展、由樂雪星球舉辦的「Kuroro宇宙喵樂園X樂雪公園」，12/5正式登場，要讓民眾不用出國也能享受玩雪樂趣！

由樂雪星球舉辦的「Kuroro宇宙喵樂園X樂雪公園」，在新時代1樓廣場打造出一座常溫的雪樂園，一大片雪白彷彿進入雪國氛圍，利用專利技術將鹽聚合物製成的仿真雪，通過ST安全玩具及歐洲EN-71檢驗合格，同時保有雪的觸感與可塑性，卻不用擔心融化後沾附在衣服上的困擾。

大魯閣新時代表示，最吸引小朋友目光的就是4米高的滑雪道，可以選擇拿著雪盆或雪圈，享受從斜坡高處滑下來的衝刺快感！而小朋友在玩雪區也能輕鬆化身冰雪奇緣的艾莎堆堆雪人，隨意的捏造、堆疊喜愛的雪屋。活動期間（12/5至明年1/31）親子同樂套票200元起，就能一同享受玩雪樂趣！

此外，大魯閣新時代這次耶誕節檔期，以「紅鼻子聖誕老公公的禮物夢工廠」的概念出發，將商場比喻為製造禮物的夢工廠，而大魯閣新時代象徵聖誕老公公，要將每一份禮物、及快樂的心情帶給大家。

因此，大魯閣新時代即日起至明年1/3活動期間，推出全館滿3,000送300、滿6,000送600；全館滿額及卡友來店加贈「飛狼Camp野趣」托特包、寬口雙袋後背包、不銹鋼保鮮盒等好禮；還有卡友扣5點、全館滿1,000元或餐飲滿300元，就有機會抽中iPhone12 Pro手機！

(工商 )