不動產市場有過熱疑慮，政府部會、央行現在相當棘手，買房資金供應來源的銀行業也成眾失之的。根據商業發展研究院今（4）日公布的最新台灣「商業服務業」景氣循環預測，同時檢視商業服務業相關產業的實質GDP，其中，不動產及住宅服務業實質GDP走勢平穩，目前和7月間的情況相近。

商業發展研究院景氣循環預測小組指出，其實，不動產及住宅服務業在近兩年來僅呈現勉強維溫的狀態下，又遇疫情衝擊，近期雖然有些新聞報導炒房現象，多為局部特定地區的特殊風潮，整體房市產業還很難看到明顯翻轉的動能。

針對台灣「商業服務業」景氣循環預測，商研院指出，顯示目前持續受到國際疫情為主之因素的衝擊，「台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數」今年10月續呈下降走勢。同時，其景氣循環領先指標綜合指數亦持續下降，致未來半年對同行指標綜合指數之預測仍見持續下降。

基於內需疲弱，商業服務業難有明顯回升，商研院指出，今年第三季的領先指標綜合指數降速出現大幅趨緩，與疫情解封、三倍券上路有關，預測中的2021年上半年商業服務業同行指標綜合指數下降速度，將比今年下降走勢減緩，仍然沒有明顯反轉回升的可能。

(工商 )