為下架挺瘦肉精美豬的立委吳思瑤，國民黨革實院長羅智強4日晚間赴桃園市家樂福中壢店開講，鼓勵中壢民眾在明年1月16日站出來，罷免民進黨籍市議員王浩宇，倘若行動成功，就能產生罷免萊豬民代的骨牌效應，讓鴨霸的民進黨聽見人民聲音。

「騙完神明騙人民！」羅智強痛批，行政院長蘇貞昌過往欺騙保生大帝，執意參選新北市長，現在更瞎扯屏東信功肉品支持萊豬，商家一出面澄清就被無情地查水表，無論人民如何抗議，民進黨也毫不在意，當其他業者看到信功悲慘下場時，出於恐懼心理，便再也不敢對政府指鹿為馬的行為吭聲。

羅智強說，即便民進黨作為荒腔走板，但人民卻對他們無可奈何，一方面無法罷免蘇貞昌，二方面總統蔡英文也沒要選下一任，罷免她的意義不大。倘若人民想集結對抗查水表政府，唯一解就是「罷免王浩宇」，只要這項行動大獲全勝，就能讓其他挺萊豬的民代產生警惕之心。

羅智強呼籲，為了下一代，請民眾看清瞎挺萊豬的立委、議員，認清罷免正是下架他們的好方法，但這項責任不在個人身上，而是全民必須共同肩負的責任，「倘若連王浩宇都罷免不了，我網路集再多讚，也無法讓吳思瑤真正下台。」

(中時 )