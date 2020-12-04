汪東城演出台視、八大原創戲劇《因為我喜歡你》，劇中正式和郭雪芙交往，他對女友百般呵護，不僅親手做早餐，又幫忙吹頭髮，讓郭雪芙宛如公主般被疼愛。汪東城坦言，自己不擅長料理，對飲食注重少油少鹽少糖，回想只有一次母親節親手做一到三杯雞，他笑說「雖然是做給媽媽吃，但做法也是媽媽教的」。

此外，汪東城以前擔任過髮型師助理，曾認真學習吹整頭髮的技巧，自爆交往過的女友都享受過他幫忙吹頭髮的專業沙龍級服務，自豪表示「而且是吹得非常好！超滑順的喔！」郭雪芙戲裡經手術治療恢復，重返跆拳道館練習，與背叛她的姐妹席惟倫再度碰頭。郭雪芙說，若自己遇到不合拍、不友善的人，會避免在與她有任何接觸，「把自己的生活過好比較重要！」

席惟倫在劇中飾演假面閨蜜，細數過去演出《惡作劇之吻》、《高校英雄傳》，大多是個性精明的角色，席惟倫坦言，這些角色跟她本人反差大，自曝私下是聒噪又直接的人，喜歡做的事也比較中性，像是滑滑板跟溯溪登山、練武術，唯一跟角色最相近的地方「大概就是運動細胞都滿好」，像是《惡》中要打網球、《我》要會跆拳道，剛好平常有在訓練，正好派上用場。

汪東城在劇中為女友做早餐。（八大電視提供）

汪東城幫郭雪芙吹頭髮。（八大電視提供）

席惟倫劇中展現跆拳道伸手。（八大電視提供）

(中時 )