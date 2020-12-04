行政院長蘇貞昌日前點名「信功很支持」，信功肉品趕緊發聲明稱不支持萊豬，國民黨團今正式對蘇揆告發，被問到蘇揆是否有特權免於被傳喚，內政部長徐國勇直言，傳喚與否會尊重警察的專業，縱然法務部長也不能指揮檢察官，「我不能指揮警察何時辦、怎麼辦」。

國民黨團上午赴中正一分局告發行政院長蘇貞昌散布假訊息，違反社維法、食安法。藍委陳以信下午質詢時，好奇警方後續是否為釐清真相，傳喚蘇揆，抑或因蘇揆的身分，避開傳喚程序。

被問到何時傳喚蘇貞昌時，內政部長徐國勇回答，一切依法辦理，至於傳喚與否，尊重警察的專業，並強調，縱然法務部長也不能指揮檢察官，他不能指揮警察何時辦、怎麼辦，「不能要求內政部長指揮個案，回答何時傳喚就是要我指歸個案，這就不對」。

此外，陳以信緊追信功遭蘇揆點名「很支持」後信譽受影響，痛批蘇揆至今仍在「硬凹、魚目混珠」，蘇揆一開始要陳以信不要用這種字眼，強調信功出面說沒有打臉政院的意思，「你卻視而不見」，後回擊「我沒有硬凹、魚目混珠，你才是移花接木」。農委會主委陳吉仲也在旁補刀，不解為何國民黨還要繼續政治操作？

面對陳以信反覆質問，蘇揆按耐不住情緒，不甘示弱地回嗆，「來立院質詢大家互相尊敬，若你不客氣，我也會不客氣，但你要大聲，我也不會比你小聲；若你要鬥嘴，我也不會輸你」。

(中時 )