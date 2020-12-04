宥勝、林予晞主演的HBO Asia原創影集《戒指流浪記》，劇中兩人飾演一對情侶，黃尚禾與混血女星Dora（謝雨芝）分別飾演宥勝與林予晞的麻吉與閨蜜。黃尚禾曝劇中有一段與宥勝「露骨」對話，導演北村豐晴建議他們倆即興發揮，像兩個男人般坦誠相見地聊天，沒想到他們倆太過入戲，竟在車上開起對方黃腔，讓黃尚禾看回放都覺得挺害羞。

戲裡，黃尚禾與Dora陪伴宥勝與林予晞度過分合過程，宥勝直呼現實生活太需要戲裡黃尚禾這位麻吉，「沒有他就完了，大概連活都活不下來，人生太需要這種是真愛的好兄弟了」。黃尚禾則說，這款兄弟就是你難過的時候會嗆你，但隨後把你帶到自在的酒吧，讓你放鬆大哭。回想和宥勝合作時，感受他每場戲都用rap方式，說出專業邏輯數字與術語台詞，笑說「很像參與宥勝的台北饒舌演唱會搖滾區之旅。」

林予晞劇中面對與現任男友宥勝及前任男友黃柏鈞的糾結，坦言與Dora對戲是她最輕鬆的場次，「就像與真的閨蜜在演戲般自然」，兩人在飛機的座艙上服務客人，也拉回她以往在當空服員的時光。Dora透露，林予晞一邊在發餐服務乘客，自己則在她後腦勺講她八卦，直球問她與前男友黃柏鈞有沒有一夜情？她笑說：「只要林予晞回嘴罵我，我就會專注地詢問客人需要什麼餐點，整整維持一條座艙走道長度。」

Dora補充，在感情裡面當事人容易執迷不悟，她不會去逼女主角要做怎麼樣的抉擇，反而是一直在幫對方提問句，進而找出最適合她的，「有一個這樣的朋友是很棒的，不會逼你，每一件事都陪你做」。HBO Asia原創影集《戒指流浪記》共8集，12月13日晚間9點獨家於HBO GO上線並在HBO頻道首播，首播當天一次播出2集，之後每星期同一時間播出最新一集。

宥勝《戒指流浪記》與黃尚禾「露骨」對話，開黃腔開到害羞。（HBO Asia提供）

林予晞《戒指流浪記》和Dora飾演空服員。（HBO Asia提供）

(中時 )