台北市長柯文哲上月13日到內湖，與榮獲今年度北市牛肉麵節番茄組冠軍的「泰皇牛將軍小館」老闆共同接受媒體訪問時，遭台灣國辦公室主任陳峻涵進入會場內，高舉自製看板抗議，藉端滋擾，店家負責人見狀對陳男表達該行為已影響店家營運，不歡迎其他繼續停留店內，明確請其離開，警方隨即將陳男請離現場。

事後店家向警方報案，請求依法辦理，內湖分局4日通知陳男到案說明，全案依違反社會秩序維護法移請士林地方法院內湖簡易庭依法裁處。

(中時 )