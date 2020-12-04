滋擾北市冠軍牛肉麵店 警方依社維法送簡易庭裁處 19:142020/12/04 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內湖分局將陳男依社維法移請簡易庭裁處。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲上月13日到內湖，與榮獲今年度北市牛肉麵節番茄組冠軍的「泰皇牛將軍小館」老闆共同接受媒體訪問時，遭台灣國辦公室主任陳峻涵進入會場內，高舉自製看板抗議，藉端滋擾，店家負責人見狀對陳男表達該行為已影響店家營運，不歡迎其他繼續停留店內，明確請其離開，警方隨即將陳男請離現場。 事後店家向警方報案，請求依法辦理，內湖分局4日通知陳男到案說明，全案依違反社會秩序維護法移請士林地方法院內湖簡易庭依法裁處。 假推拿真性侵！三峽整復師誆「我專業的」 洗腦三女凹成「ㄑ字型」洩慾 加600「四手聯彈」 萬華警破色情養生館 (中時 ) #警方 #店家 #內湖 #北市 #冠軍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台泰警方合作破毒品案 循線再逮首腦等5嫌 15:292020/12/04 社會 為隱形冠軍拓更大通路 網路平台架設彰化好物購專區 17:222020/12/04 羅智強加入罷免王浩宇 下午赴中壢街講 12:002020/12/04 政治 中年男酒駕逆向撞飛2騎士 酒測「盧小小」拖延時間 12:192020/12/04 社會 萬華青山宮廟會大亂鬥 3人掛彩送醫 7嫌送辦 04:102020/12/03 地方新聞 中職》餅總率冠軍獅參加運動會 萊恩遇象迷踢館尬舞 13:222020/12/04 體育 點外送「整組餐點」拿走 隔天警察上門調監視器：你被告了 15:552020/12/04 社會 待轉大富翁可能轉往新北 北市交通局與機促會建立溝通管道 04:102020/12/04 地方新聞 社會熱門新聞 青年單攻秀姑巒山失聯 今溪谷中尋獲遺體 - 社會 下班要注意 待轉大富翁再現！機車潮晚間突襲永和 警方嚴陣以待 - 社會 加600「四手聯彈」 萬華警破色情養生館 - 社會 他與癌妻2兒陳屍車內 鄰居嘆「最後見一家人出門彷彿在道別」 - 社會 半年檢舉550次！鹿港開麵店三年遭鄰檢舉 多次互罵上演全武行 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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