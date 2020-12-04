秀傳醫療體系在南港展覽館的台灣醫療科技展中，展出現代智慧醫療器材，除吸引眾多專業人士及民眾參觀外，副總統賴清德4日下午特別到秀傳醫療體系的展場體驗了解並肯定有加。

賴清德在秀傳醫療體系總裁黃明和的陪同下，參觀了裸視的3D螢幕，秀傳微創中心院長黃士維表示，「這個系統是智慧人眼追蹤、裸視3D顯示、3吋大螢幕、4K超高解析3840x2160像素，且有高亮度、高對比、抗反射，可2D轉3D快速切換， 180度鏡像反轉，有拍照、錄影功能，隨時記錄，方便教學訓練，培養智慧醫療人員。」

秀傳醫療體系展示的產品，包含聚焦於AI醫療影像辨識、智慧體溫計、AI運算、創新醫療照護、醫療大數據等項目，可提供醫病關係的輔助工具、解決臨床情境中的手術問題，提升整體醫療照護品質。

黃士維說，醫材應用的技術開發，困難處在於病患資料安全性、差異化以及使用的回饋，因此，近距離與使用者及操作者進行深度的訪談及測試，常常是從技術端的角度無法被突破的瓶頸，增加了很多摸索的時間。

(中時 )