桃園市消防局4日於八德防災教育館舉辦全國救災安全研討會，邀集內政部消防署及各縣市消防局代表約150人共同參與，研討主題包括指揮官、救災幕僚、入室小組、緊急救援小組及事故安全官等不同角色於災害現場須注意之安全事項，透過研討會討論災害現場各面向所面臨的困難及挑戰。

研討會主講者有桃園市消防局教育訓練科長及多位事故安全官教官，也邀請新北市消防局災害搶救科科長及台南市消防局副中隊長參與，針對火場安全機制、指揮官思維及戰術運用、災害現場幕僚作業、緊急救援小組的運作、熱顯像儀的使用及限制及安全官運作模式、風險評估方法等議題進行演講。

桃園市消防局4日於八德防災教育館舉辦全國救災安全研討會，邀集內政部消防署及各縣市消防局代表約150人共同參與。（桃園市消防局提供／賴佑維桃園傳真）

近年消防人員於災害現場事故頻傳，為強化消防人員於災害現場之安全，在桃園市長鄭文燦的支持下，桃園市消防局致力於改善消防人員災害現場安全。

消防局表示，硬體上，2015年起完成汰換124輛消防車，各分隊添購美式消防梯及2台熱顯像儀，另全局外勤消防員配發2套消防衣、1具空氣呼吸器面罩及救命器，並建置完整清洗保養機制；軟體面上，除辦理全局外勤消防員火場安全訓練、大隊幕僚訓練及高階指揮專班訓練，更開辦全亞洲首創之事故安全官訓練，逐步將三層安全的觀念建置完整。期望透過這次全國研討會，讓各縣市都能學習仿效更完善的救災安全機制。

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