羅志祥（小豬）日前登上12月號「enya Fashion Queen時尚女王」雜誌封面，受訪內容除了再次致歉，也想還給自己清白，鄭重澄清搶歐漢聲（歐弟）女友、挨轟忘恩負義等5大疑雲，小豬直言沒有搶歐弟女友：「我扛了不少黑鍋，這些真的是我以前從未說過的，我想藉由這次的訪問，在2020年的尾聲跟大家做分享。」

他的演藝工作甚至人生，自被網紅前女友周揚青爆料後跌進谷底，事業僅剩潮牌繼續營運，近日接受雜誌訪問，除了預告明年會以音樂重新開始，對於過去種種針對他的指控，小豬也不再隱忍，首先提及歐弟在節目稱把女友Makiyo託給好兄弟照顧，另一位主持人脫口「小豬呀」，但歐弟沒回應，只說對方稱「謝謝你找了很會照顧我的人來照顧我」。後來即便Makiyo說與歐弟分手後隔很久才跟小豬交往，仍無法制止搶人女友話題發酵，讓小豬非常無奈。

此外，小豬解釋泳池趴是好友的生日聚會，卻在爆料事後發生後，被形容成是淫亂派對，至於現場有小模蹭熱度，小豬也否認與對方認識。至於和恩人楊登魁、孫德榮過往的糾紛，小豬表示當年因電影首映缺席楊登魁追思會，但已於追思會前親赴祭拜，而與郭建宏間是同仁傳達造成誤會，事後郭透過經紀人向他致歉，小豬自認從未講過孫德榮的不是，更沒說過孫德榮性騷擾他。

小豬選在2020年12月歲末之際，透過這次專訪為自己澄清，「請大家把不屬於我的標籤撕除，讓我從新開始，需要承擔，沒有選擇逃避，逃避不能解決問題，所以我選擇勇敢地面對自己犯的錯誤，也重新檢視自己」，他提及受訪時被問「如果無法回到以前的高點」？小豬堅信只要保持對舞台的熱情，對工作不服輸的精神，相信大家終究會看到他的專業與努力。

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小豬IG全文如下：

有些深藏在心底深處的聲音，也是時候該說出來了，羅志祥淡淡地說著，「我身上真的扛了不少黑鍋，這些真的是我以前從未說過的，我想藉由這次的訪問，在2020年的尾聲跟大家做分享。我在車上想了很久，我到底要不要去幫自己解釋一些事情。」

搶歐弟女朋友

我沒有搶他女朋友，歐弟在綜藝節目上說他在當兵前把女友交給他最好的兄弟照顧，旁邊另一位主持人說「小豬呀」，歐弟沒有回應接著說他退伍回來後女朋友跟他說「謝謝你找了一個很會照顧我的人來照顧我」。後來Makiyo曾在節目裡面說過，她是跟歐弟分手之後，後面隔了很久才跟我在一起的，不是我中間插足，然而網路上並沒有因為Makiyo的澄清，就停止「羅志祥搶歐弟女朋友」話題的發酵，而是選擇性去吸收、傳播一些東西，就像大家一直在對我有誤解宜蘭的泳池趴事件，那真的只是我單純去宜蘭參加認識20幾年兄弟的生日聚會，先是被台灣媒體報道出來，寫的標題很誇張，淫亂派對什麼的，以前我不解釋，一直認為清者自清，然後就因為媒體的誇張報導讓大家對我產生了誤會，但這個標籤現在被越放越大。

忘恩負義不知感恩

楊登魁老闆是我的恩人，追思會當天我出席美人魚電影的首映會，郭建宏老闆很不開心，他在節目訪問過程中說了我很多的不是。可是他卻忘了我早已提前去了靈堂祭拜捻香，當時委託工作人員跟郭老闆表達，我無法去參加追思會。但因為中間陰差陽錯導致誤會產生！事後郭老闆發現是傳答錯誤，透過我經紀人跟我說抱歉，當時報紙有寫出來，卻沒有被大肆的報導。因此忘恩負義的罪名依舊烙印在我身上！

性騷擾疑雲

我前經紀人孫德榮先生，20幾年來他總是氣憤地跟媒體說：「羅志祥說我性騷擾」這個鍋我也是扛了快20幾年，我從來沒有說過這句話，也沒有說過孫總任何一句不是，我真的沒有！

見縫插針無妄之災

事件發生後，有很多人會來蹭熱度，小模說我要帶她去歐洲，還說要對我提出告訴！事實上，她只來上過我的節目，我完全不認識！只是，當下我無力也不想隨之起舞。

2020的12月，我想透過這次專訪，為自己做個澄清。請大家把不屬於我的標籤撕除，讓我從新開始，需要承擔，沒有選擇逃避，逃避不能解決問題，所以我選擇勇敢地面對自己犯的錯誤，也重新檢視自己，就如同妳剛剛所問：「如果無法回到以前的高點？」我堅信只要保持對舞台的熱情，對工作不服輸的精神，相信大家會看得到我的專業與努力！

(中時 )