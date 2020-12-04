亂刀殺妻伴屍3天才裝箱棄山區 莽夫見屍體照坦承犯案

台中市35歲陳姓男子與宮姓前妻為爭奪小孩監護權，陳嫌竟揮刀砍人並裝箱棄屍，光天化日之下，騎機車載運「行李箱屍」達數公里遠，將前妻屍體遺棄偏避山區，行凶畫面曝光，讓陳男一度崩潰向警方坦承認罪。

偵辦人員指出，陳嫌為棄屍到住家大樓附近五金行購買推車、繩索，一路拖著「行李箱屍」往大坑山區尋找棄屍地點，沿途人車正多，殊不知行李箱成了「行動棺木」。

據警方推判，陳嫌與宮姓前妻上個月29日發生激烈口角，陳持球棒毆打宮女跌倒，見死者尚有氣息再持菜刀亂砍頭部，最後宮女倒地不起，陳嫌將屍體裝入旅行用行李箱內，放置家中角落。

警方30日接獲死者宮女的母親報案，協尋女兒下落，警方暗中循線追查，本月2日陳嫌將宮女屍體遺棄山區，3日警方至北屯區陳嫌家中抓人，陳一度否認犯案，直稱其前妻在2人爭吵後即離家出走，但警方調閱監視器，不採信陳男說法，最後破案關鍵的「運屍」過程影片，突破陳嫌心房，陳崩潰坦承犯案。

(中時 )