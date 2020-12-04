莫子儀與姚淳耀在《親愛的房客》為同志伴侶。（牽猴子提供）

《親愛的房客》漏網鏡頭。

《親愛的房客》在金馬獎最佳男主角、女配角、原創音樂三項大獎加持下，自10月23日上映後，全台票房突破3000萬，導演也履行諾言公開莫子儀與姚淳耀「男男激情」片段。長達4分多鐘的漏網鏡頭，描述兩人久別重逢，不僅有令人動容的揪心片段，還有兩大帥哥在帳篷內裸上身激吻的戲碼，讓影迷看了又是興奮、又是心痛。

《親愛的房客》上映將邁入第7周，不僅討論熱度不減、口碑更是爆棚，全台票房攻破3000萬，導演承諾公開的「男男激情片段」終於見光。為了感謝影迷的支持，導演鄭有傑仍勤跑映後，下周六（12日）也準備在MUVIE CINEMAS TITAN SCREEN舉辦〈在夢裏〉見面會，金馬影帝莫子儀、影后陳淑芳、姚淳耀、是元介、白潤音、王可元和導演鄭有傑都將合體現身，榮獲金馬獎最佳原創電影音樂的法蘭更將與現場觀眾一同合唱主題曲〈在夢裏〉。廳內活動結束後，還能與眾演員合照並獲得專屬拍立得與獨家限量簽名海報一張，門票一開賣就被秒殺。

探討非血緣家庭與同志情感的《親愛的房客》，勇奪第57屆金馬獎最佳男主角—莫子儀、最佳女配角—陳淑芳以及最佳原創電影音樂—法蘭三項大獎，目前全台各上映戲院熱映中。

(中時 )