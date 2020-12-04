北投「陳零九」強押前女友逛公墓 恐嚇、詐欺遭警逮

31陳姓男子對外自稱「北投陳零九」（陳零九為台灣知名創作歌手），上月4日以借錢為由約前女友在士林區碰面，卻強押對方上車，跑到陽明山公墓繞行，恐嚇對方給予錢財，5小時後無法得逞才放其離去，警方循線追查，3日在峨眉停車場逮捕陳男，另在車內發現1把警棍刀和1組安非他命吸食器。

警方日前接獲被害女子報案，指稱與陳男分手後，日前陳約她碰面敘舊，卻將她強押上車載至公墓，誣指李想破壞他和現任女友的感情，恐嚇對方付錢了事，否則就要拔光她的指甲、拿針插，在公墓繞了5個多小時才放她下車，令被害人飽受折磨，驚嚇不已。

警方循線鎖定陳男身份，發現他上月30日時，還在網路以3萬2000元拍賣IPHONE 12的手機，但面交時卻拿空盒給對方，拿到錢就驅車離去，也遭買家提告詐欺。

經連月追查，警方3日發現陳在峨眉停車場現身，循線將他逮捕，車內並起獲1把警棍刀、1組安非他命吸食器，全案偵訊後，依妨害自由、詐欺等罪，將囂張的「北投陳零九」移送法辦。

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(中時 )