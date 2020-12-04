交通部觀光局2019年起陸續選出台灣經典小鎮1.0及2.0，今再公布3.0的30座，全台已選出100座經典小鎮。交通部長林佳龍說，將提升小鎮的軟硬體設施，並選出10大國際經典小鎮來行銷，做為吸引國際旅客來台旅遊的品牌。

觀光局在台灣經典小鎮1.0及2.0中，已選出70座經典小鎮，為延續國內旅遊熱潮，今年再推出經典小鎮3.0遴選，總計已選出100座經典小鎮，無論是自然生態、田園景觀、農村文化、在地美食等，都能吸引民眾體驗、漫遊。

觀光局表示，今年受到疫情影響，觀光已轉型朝向精緻旅遊發展，目前已選出100個經典小鎮，民眾可深入台灣各個地方創造地方經濟發展。各小鎮擁有美麗暨濃厚的風情，希望藉由經典小鎮深度旅遊風氣，共創小鎮越在地、越國際的觀光魅力。

林佳龍說，連3年舉辦台灣經典小鎮，遴選出百大小鎮，接下來3年要努力協助它們提升設施與服務水準，帶動台灣區域觀光。他強調，百大小鎮就是百款特色，可以深度了解台灣多元生態與文化，未來要選10大國際經典小鎮吸引國際旅客，來台灣不是只有在大都市，還能夠透過環島鐵路網、自行車，走入山林、海洋，深入原住民部落及客家庄深度旅遊。

(中時 )