行政院長蘇貞昌稱屏東信功「很支持」萊豬，隨即遭信功肉品發聲明打臉，信功隔日就被消防安檢。Yahoo對此事進行網路民調，截至晚上7點為止，網友認為是「被查水表」高達96％、「例行消防檢查」則僅4％。

針對被質疑「查水表」。屏東縣政府表示，不要把正常的消防安全檢查做政治操作。Yahoo民調針對此議題進行網路民調「你認為這是『例行消防檢查』或『被查水表』，截至晚上7點為止，有1683人投票，認為「被查水表」高達1619票(96％)；認為「例行消防檢查」僅有64票(4％)。

認為「被查水表」的網友表示，「一切只是巧合，所謂無巧不成書；對民進黨來說，絕對是巧合的。」、「白癡也看得出來，有那麼巧合的事嗎？」、「當然不是查水表囉，這是得罪了方丈之後，例行性的動作，懂嗎？誰敢得罪方丈，就會例行性地來一波，逃都逃不掉呢。」、「肯定是被修理，可怕的綠色恐佈。」、「問蔣萬安是哪幾家你又不答，只好自己編一個來瞎說，沒想到還被秒打臉，如果你是院長難道不用殺雞儆猴嗎？」

認為「例行消防檢查表」的網友表示，「所以不挺萊豬的就不用檢驗嗎？」、「所以都不能安檢了嗎？」、「兩年到期就要查，還晚查了。」、「如果一切合法，何怕查水表，應該是有人舉報，不然就是湊巧年度審查，被檢到槍，把它誇張化。」

(中時新聞網)