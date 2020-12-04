台南市表揚績優工會及志工 黃偉哲親頒感謝狀

台南市勞工局於4日上午在善化文康育樂中心表揚109年度績優單位暨卓越工會領袖、會務人員與績優職訓單位，市長黃偉哲親自出席頒獎，並感謝大家齊心協力，持續落實友善就業環境及希望家園的市政目標。

黃偉哲表示，工會對於勞工的服務及勞工藉著工會來爭取權益，政府對此本來就應該站在協助的立場，也希望藉著績優工會及成員的表揚，彰顯台南市工會表現非常傑出，是穩定勞工權益一股很重要的力量。未來不管在勞工工時或相關權利上，市府會跟工會密切配合，並協助工會成員主張他們依法應該享有的權利。

台南市長黃偉哲頒獎予職業訓練績優單位成功大學。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

本次表揚對象，包括台南市電氣業職業工會等226個優等工會，台南市鑲牙齒模承造業職業工會等64個甲等工會，台南市驗光配鏡人員職業工會監事會召集人陳呈榜等10名卓越工會領袖，台南市舞蹈業職業工會祕書林秋紅等7名卓越會務人員。

另有大台南美姿禮儀造型職業工會等13家職訓承訓績優單位，台南市按摩業職業工會等6家身心障礙者職業訓練績優機構，財團法人天主教台南市私立蘆葦啟智中心等3家身心障礙者職業輔導評量績優機構受獎；市府也頒發感謝狀表揚135位弱勢勞工家庭房屋修繕及義剪志工代表。

勞工局長王鑫基指出，創造勞資和諧，提供友善就業環境，是市府積極努力的目標，勞工局將持續在勞資雙方中做好溝通協調及公正第三者的角色。

(中時 )