自選秀節目《創造101》拿下冠軍出道的大陸女星孟美岐，今(4日)晚間以一襲紅色露肩禮服出席在上海舉行的2020智族GQ年度人物盛典，由於當地氣溫僅8度，也讓孟美岐走紅毯時冷到全身抖不停，甚至忍不住當眾問打扮性感的女主持人：「妳不冷嗎？」引發熱議。

孟美岐穿著紅色露肩禮服現身紅毯，冷到不自覺地全身發抖，讓女主持人也關心：「是不是很冷？」孟美岐則耿直回應：「我今天是想穿的優雅一點，但是現在好像不太優雅，下巴一直在抖太冷了！妳不冷嗎？」接著馬上把麥克風還給女主持，小跑步逃離現場，

孟美岐與女主持互相慰問取暖。（取自騰訊視頻）

對於孟美岐的關係，女主持也誠實回答：「我很冷，但是我還要再站一會。」而這段對話也火速在陸網引發討論，網友紛紛留言感嘆當女明星太難了，「採訪為什麼不能在室內？上海今天超冷」、「女主持好慘啊」。

女主持被起底是大陸女星李夢。（取自李夢微博）

而這位穿著性感爆乳裝的女主持人，也被大陸網友火速起底為28歲女星李夢。而李夢在主持紅毯過程中，凍到鼻頭發紅、裙子還被大風整個吹起來的慘況也一一在網路瘋傳，隔著螢幕都覺得冷！

(中時新聞網)