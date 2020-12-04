大洋-KY（5907）4日法說宣告集團中國控股公司大洋百貨集團有限公司，經主管機關核准，正式更名為大洋晶典商業集團有限公司。

大洋-KY於6月12日正式對外公告，變更集團各公司門店中文名稱，將不再侷限於原有的百貨產業，蛻變為線上線下融合的新零售商業集團，以更能適切貼近集團轉型與未來發展方向。

受新冠肺炎疫情影響，大洋第三季營收11.8億元，稅前淨虧0.48億元，每股虧損0.48元。第三季營收較第一季8.85億元增長33.5％，較第二季10.8億元增長9.4％，顯見受疫情影響虧損逐季收斂。 大洋-KY自今年7月起，在集團全力動員下，營收已恢復至去年同期八成以上。在直播帶貨上，武漢中山店、武漢光谷店等觀看人數與業績均刷新大洋線上銷售記錄。目前大洋-KY旗下九城14家門店周年慶，10月單月營收5.3億元較去年同期增長10.9％，主要受惠化妝品專櫃直營收入增長70％。雙十一購物節的單日業績更超越去年同期，集團含券業績合計達人民幣8,567萬元，較去年同期增加28.1％。

近年來大洋-KY持續從中國匯出人民幣達8.9億元至境外，包含2020年匯出人民幣5,000萬元，主要用於償還境外借款及發放現金股利，集團將持續進行境外債務的減少。

(工商 )