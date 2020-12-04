美國日前通過「外國公司問責法案」劍指中概股，不符合美國審計標準的中概股將會被要求下市除牌。中國證監會4日對問題回應，該法規是有歧視性，均非基於證券監管專業考量，應該要以中美合作加強跨境監管的方式解決。

澎湃新聞報導，中國證監會4日對此問題回應稱，「外國公司問責法案」從內容看，對外國發行人提出的額外披露要求，包括證明自身不被外國政府所有或控制，披露董事會裡共產黨官員姓名、共產黨黨章是否寫入公司章程等，具有明顯的歧視性，均非基於證券監管的專業考慮，我們堅決反對這種將證券監管政治化的做法。以這些規定強制中國公司從美國證券市場退市，將對美國投資者利益乃至全球投資者利益造成嚴重損害。

中國證監會指出，美國監管機構暫時不能檢查為在美上市中國公司提供審計服務的中國會計師事務所，是跨境監管合作領域的問題，應當通過加強雙邊監管合作加以解決。中方對通過對話和合作解決美方關切始終秉持開放態度。期待雙方監管機構本著相互尊重的原則，就具體方案開展磋商，通過對話解決分歧，切實推進中美審計監管合作，共同為跨境上市企業營造良好的監管環境。

(工商 )