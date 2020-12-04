宣捷搶攻智慧醫療商機，4日在台灣醫療科技展中，由旗下智捷生醫發表XRAI智慧醫療產品。董事長宣昶有表示，這是全球首創的AI DATA資料庫，可運用在遠距教學、會議系統，是一個專業醫療人員交流平台，未來將從台灣、日本、中國等地向海外擴展AI資料庫。

該AI DATA資料庫是利用Holoeyes XR影像軟體，提供醫院、學校等相關領域專業人士MR影像，運用在教學研究、臨床教育或各種專業需求．不僅擁有資料庫的資源，因應5Ｇ時代來臨，創造全球第一個MR直播系統，運用在遠距教學、會議系統，是一個專業醫療人員交流平台，讓醫療科技更能無遠弗屆在世界各地發展。

隨著新冠病毒疫情持續蔓延升溫，英國與日本已經有大學醫學院開始將VR影像作為教育課程的一環，結合學生在家、海外地區仍可學習不中斷的延續性，創新的VR課程教學模式，為未來必經的醫療科技道路。

宣昶有說，智捷生醫今年成功打造的全球首創XR AI智慧醫療AI DATA資料庫，猶如病例影像百科，提供全世界的醫療體系更完善的影像資料庫，未來將從台灣、日本、中國等地向海外擴展AI資料庫，進一步協助醫病溝通、教育研討、臨床手術、醫材模擬，透過虛擬空間模擬的VR/MR眼鏡甚至是電腦、手機呈現360度無死角的新視野。

宣昶有表示，醫療及資通訊科技（ICT）產業是台灣實力最強的2個領域，隨著醫療逐漸走向智慧化發展，透過強強合作，整合醫療與資訊技術，提升醫療照護效能及優質的服務，建立強大的智慧醫療產業。

因此，宣捷集團在今年4月投資了智捷生醫。尤其現今正值幹細胞時代來臨，宣捷集團希望挾著幹細胞的核心優勢，在智捷生醫加入下，未來可以提供自體幹細胞客戶更多元化的服務。除了結合智捷生醫之外，宣捷集團還與捷格科技、捷邁智醫科技、金捷生技等關係企業攜手合作打造完整健全的智慧醫療生態系（Ecosystem），運用先進科技技術，推動精準醫療，開發智慧醫療服務與產品。

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