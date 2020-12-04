東洋（4105）拓展展海外市場報捷！4日宣布，旗下治療癌症骨移轉的藥物獲得墨西哥藥證，這是該公司繼7月獲得治療乳癌藥物藥證，再度獲得墨國許可癌症藥上市。

董事長林全表示，邁向國際是東洋發展的目標，將持續邁開腳步前進國際，除了幫助更多有需要的病患外，也能為公司營收開創利基。

為了照顧墨西哥癌症患者需求，東洋在2018年6月於墨國設立據點後，就將含有「Zoledronic acid」成分的癌症骨轉移治療輔助用藥，向墨國提出查登申請，並於12月4日收到藥證許可通知。

東洋表示，除了癌症骨轉移的藥證外，該公司針對晚期乳癌患者，開發含有「Anastrozole」成份的治療藥物，在今年7月取得墨國藥證後，也於12月2日完成出貨。

東洋總經理施俊良表示，拉丁美洲是台灣東洋重要的海外市場之一，在獲得墨西哥政府兩張藥證以及完成取證後的首批藥物出口下，也寫下東洋前進中南美洲市場的里程碑。

施俊良進一步指出，不只是墨西哥，包含哥倫比亞、巴拿馬、巴西、阿根廷等中南美國家都有業者與東洋洽詢合作中。

(工商 )