以黑馬之姿迅速在業界竄紅的黑沃咖啡連鎖集團，目前正在全台各地積極布局展店，12月初正式插旗台中中友百貨5樓展店，成為全台第48家分店、同時也是第3家百貨分店。黑沃咖啡執行長林佩霓表示，看好台灣咖啡市場的開發潛力，年底前預計展店至50家，2021年總店數可望翻倍成長、目標挑戰100家。

黑沃咖啡成立於2016年，由一群對咖啡有極高熱忱的烘豆師與杯測師共同創立，從巴拿馬自有咖啡莊園、科技化專業烘豆工廠烘焙技術，一條龍的產業模式，從台中發跡。創立四年來在全台各地展店48家門市，12/3歡慶中友百貨門市開幕，同時適逢黑沃4周年慶，釋出許多好康優惠活動搶市。

林佩霓表示，黑沃咖啡推出業界首創使用環保材質的濾掛咖啡，此系列選用Eco-friendly高密度纖維紙材及食品級薄膜，環保易分解、降低環境污染，除可為消費者帶來不同的體驗，更達到生態永續的效益，可望帶動咖啡產業著重永續經營的風潮，讓綠色時尚走進濾掛咖啡市場。

不僅如此，黑沃咖啡更將日本浮世繪融入咖啡元素，期盼消費者在品嚐黑沃嚴選來自世界頂級莊園的五款藝伎咖啡時，徜徉在視覺與味覺的雙重饗宴，猶如觀看一場具深厚底蘊的藝術表演。

值得一提的是，黑沃咖啡近期結合全球前500大企業-緯創，以及日本百年企業HARIO子公司HIROIA，三方共同開發一台結合物聯網串聯AI智能手沖咖啡機及AI智能冷萃機，傳統咖啡以新穎科技化服務呈現，讓消費者有更多元化體驗。

黑沃咖啡歡慶四周年，推出超值優惠三重送活動。好康一，即日起至12/31，至黑沃門市購買任一款咖啡飲品，就送明治巧克力一片；好康二，即日起至12/20，購買「黑曜．璀璨」禮盒組1組，送黑沃獨家設計帆布袋一只；好康三，購買狂野非洲系列濾掛咖啡禮盒任二盒（含以上），就送黑科技非洲咖啡紗現量口罩一個。

(工商 )