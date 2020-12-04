針對新春除夕圍爐，台北喜來登大飯店將於2021年2月11日於宴會廳推出「燦遊豐年」除夕夜中式饗宴，每桌10位29,800元起+10%，同時更為小家庭量身打造圍爐宴每桌6位18,800元+10%，除有豐美佳餚美饌，更營造濃厚「偽出國」氛圍加入主題樂園元素，大廳區更有系列展演且有抽獎活動助興，非常熱市精采。

台北喜來登大飯店年年推出的主題圍爐宴乘載著許多世代家庭的珍貴回憶，2021年2月11日推出的「燦遊豐年」除夕晚宴，以「旅遊」為概念將廊道空間幻化為機場主題樂園，情境式的候機閘口、機艙造景的拍照區以及各式旅遊圖案打卡板，體驗「偽出國」氛圍！象徵吉福喜氣的財神爺恭迎每一位賓客的到來，同時現場擺設多款遊戲機台，包含日本傳統樂器「趣味太鼓達人」、小寶貝們最愛的電動車「淘氣搖搖車」、趣味十足的「繽紛套圈圈」、「歡樂彈珠台」及「彩色投籃機」等，讓大小朋友們一起玩樂！更準備「幸福團圓照」拍照機台，與摯愛的家人一同合影，紀錄美好的團聚時光。

台北喜來登大廳區以熱鬧歡騰的「炫光舞獅秀與鼓陣表演」為除夕宴正式揭開序幕，氣勢磅礡的鼓聲中迎接春節的到來，包廂區同步觀賞直播感受節慶歡樂，今年特別邀請專業外籍舞團帶來「異國舞蹈秀」，精湛的舞技搭配輕快動感的節拍旋律，為晚宴增添異國風采。擁有豐富經驗的「現場演奏樂團」，各式耳熟能詳的中英歌曲隨著歌手的曼妙歌聲，引領嘉賓們感受非凡舞台魅力。此外更邀請「蓁蓁姊姊工作坊」兒童唱跳團隊，以充滿活力與朝氣的「兒童帶動唱」，讓小寶貝們隨著音樂搖擺！經典的「小朋友說吉祥話」年節祝賀活動，更是不容錯過的橋段！令人期待的「歲末抽獎」，多樣精美大獎包含台北喜來登住宿券與餐飲禮券等，將除夕晚宴氣氛炒至最高點，為今年畫上完美句點。

歡欣笑語不斷的除夕夜晚，全家人齊聚共享美餚。擁有三十年深厚經驗的宴會廳主廚張志民精心設計中式桌席饗宴，大廳區每桌6位18,800元+10%、每桌10位29,800元+10%，包廂區每桌10位36,000元+10%，皆附贈精選紅酒2瓶及果汁無限暢飲。菜色特別推薦澎湃大海滋味「日式葛粉蒜味活龍蝦」與鮮美彈嫩「蠔汁鮑魚燒野菌津白」、寓意步步高昇的「齊聚蒲燒鰻魚蒸米糕」與年年有餘慶豐年的「黑蒜清蒸鮮露龍虎斑」，以及滋補養生「羊肚珍菌瑤柱燉雞盅」等，以豐盛佳餚與精彩節目，迎向璀璨耀眼新年。（禁止酒駕 飲酒過量 有礙健康）

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