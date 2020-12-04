民進黨桃園市議員王浩宇近日為護航萊豬，不惜指家樂福使用含萊克多巴胺的美豬，國民黨台北市議員羅智強今天趕赴中壢，聲援罷免王浩宇總部，並表示，王浩宇罷免案將是反萊豬民意的第一個檢驗劑，他說，萊豬議員冠軍王浩宇被罷免，那代表挺萊豬的「第一張骨牌」倒下。

羅智強今(4日)在臉書貼文表示，他要告訴大家，王浩宇罷免案將是反萊豬民意的第一個檢驗劑，如果連王浩宇挺萊豬挺到這個程度，仍然無法罷免掉，那麼，之後的所有罷免萊豬立委、萊豬議員的行動也將難如登天。

台北市議員羅智強赴桃園中壢，聲援罷免王浩宇活動。(圖/翻攝自 羅智強臉書)

相反的，如果萊豬議員冠軍王浩宇被罷免，挺萊豬的第一張骨牌倒下，那麼台北市第一名的萊豬立委吳思瑤，就會是下一張骨牌，然後會有第三張、第四張、第五張骨牌，當「民進黨感受到民意之狂怒」，才有可能收回成命、放棄萊豬進口政策。

最後，羅智強強調，「1月16日，下架王浩宇」，這是所有反萊豬人民共同的責任，台灣的食安，靠中壢人打頭陣了。文章一出已累積逾3.2萬人按讚，4千多則留言，數百人分享。

(中時新聞網)