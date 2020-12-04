網紅橫綱凱咪在粉專發文，指出同行家家(王盈)在直播中露點是故意解開小可愛的，且胸部形狀不夠自然，文章一出馬上遭到網友攻擊她是在蹭熱度，為此橫綱凱咪獨家接受《中時新聞網》訪問時怒嗆酸民，「如果你認為評論事實是蹭熱度，那我就是在蹭啊！」

獨／橫綱凱咪蹭熱度炒知名度?怒嗆：我幹嘛要管你們

她表示每個人都有言論自由，在自己的版面發表意見，就只是在寫日記而已，如果網友覺得不喜歡可以直接封鎖不要看，不需要來干預。橫綱凱咪解釋到，近期開始會寫比較長的文章是因為只要寫過一次，別人就會期待你繼續產出，所以現在無法只當拍拍美照的網美了。

橫綱凱咪也指出，自己寫的內容雖然針針見血，但句句屬實，並沒有惡意批評，也不會刻意設想是否會造成網路風波。如同對於網美家家的評論，只是依照經驗客觀分析而來，並沒有對她落井下石，如果是故意要害她那就不會是這樣的內容了。

有網友直呼橫綱凱咪根本是爆乳版陳沂。(圖/橫綱凱咪提供)

說話風格同樣辛辣的陳沂也被拿出來和她比較，有網友直呼她根本是爆乳版陳沂，橫綱凱咪則表示陳沂說話用詞比自己狠，也激動回應，「我比她漂亮好嗎！」

(文字採訪/邱蘭婷、廖映翔)

(攝影/邱子軒、剪輯/陳依仁)

(中時新聞網)