迎接耶誕及跨年來臨，在偽出國風潮及體驗行銷熱潮下，各百貨公司都將耶誕布置融入遊樂設施：如4米高滑雪道、浪漫木馬、旋轉木馬耶誕樹等，營造濃濃的節慶氛圍。

大魯閣新時代購物中心將4米高的滑雪場搬進室內，並結合首次進駐中部的獨家主題展由樂雪星球舉辦的－「Kuroro宇宙喵樂園x樂雪公園」，5日正式展開，利用專利技術將鹽聚合物製成的仿真雪，通過ST安全玩具及歐洲EN-71檢驗合格，同時可保有雪的觸感與可塑性，卻不用擔心融化後沾附在衣服上的困擾。

中友百貨以可愛滿點的卡娜赫拉為主題，在B2超市前打造北歐風格耶誕小屋。（馮惠宜攝）

廣三SOGO在1樓廣場以滿滿雪花的耶誕樹結合迷幻的藍光秀，尤如曼哈頓公園。（廣三SOGO提供／馮惠宜台中傳真）

新光三越以「寶可夢的遊園盛會」作為主題，在一樓水舞廣場打造旋轉木馬耶誕樹、精靈球熱氣球、摩天輪等，360度打造可愛又好拍的秘密基地。

中友百貨以可愛滿點的卡娜赫拉為主題，在C棟1F廣場矗立6.2米高的粉紅兔兔，更在B2超市前打造北歐風格耶誕小屋，只要走進中友百貨，到處可以發現小動物們的身影。廣三SOGO在1樓廣場覆蓋滿滿雪花的耶誕樹，也結合迷幻的藍光秀，尤如曼哈頓公園，假日更有限定雪花秀。

台中大遠百首度以北歐聖誕風格「白金」色系為主軸，打造中部獨家「北歐夢奇境」耶誕樂園，除了有五大夢幻遊樂設施外，還有絕美耶誕燈飾及浪漫木馬打卡點。

(中時 )