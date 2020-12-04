富邦慈善基金會連續第五年舉辦「潛力之星獎學金」，今年經過層層審核選出40名學生，（4）日頒獎典禮上，富邦慈善基金會執行長蔡明純、富昇保代董事長鄭基男代表富邦金控親自出席頒獎，頒發每人5萬元獎學金，未來也將依個人意願，優先提供富邦金控暨轄下子公司的實習甄選機會。同時，今年特別於頒獎典禮前邀請富邦金控及子公司人資主管，與同學分享履歷撰寫、面試技巧等經驗，提升未來職場競爭力。

富邦慈善基金會推出「潛力之星獎學金計畫」，主要為協助經濟弱勢的大專院校生順利就學，第五屆活動自今年8月底啟動後，於一個月的申請期間內，共有來自北中南各地大專院校近1,200位同學提出申請，經過層層審核，於11月6日公告獲獎學生名單。

蔡明純表示，富邦慈善基金會長期關注經濟弱勢孩子們的生活及教育，推動「用愛心做朋友」助學計畫、「急難救助」專案及「潛力之星獎學金」計畫，希望幫助兒少持續學習，培養能力，進而改善家庭狀況，翻轉人生。而「用愛心做朋友」計畫所陪伴的受助同學今天也到場領獎，富邦慈善基金會伴隨著孩子們一路從國中、高中、大學到研究所，將持續協助經濟弱勢同學完成學業、度過人生的挑戰，同時也鼓勵在座的每位同學，在自己能力所及範圍，發揮正向的力量，一同成就社會美好的正向循環。

鄭基男表示，潛力之星獎學金最大的特色，就是運用富邦金控暨轄下各子公司的資源，優先提供給潛力之星同學們實習甄選機會，幫助他們了解金融業職場環境，預先儲備就業所需的能力。而因應獲獎同學的多元背景，今年也特別透過問卷了解得獎同學的學習需求與職涯規劃，在頒獎典禮前，邀請富邦金控及子公司人資主管，親自到場與同學交流，幫助學生釐清未來方向，進一步提升就業競爭力。

在頒獎典禮中代表致詞的元培醫事科技大學孫同學及政治大學劉同學皆表示，藉由潛力之星獎學金計畫，不僅獲得了經濟上的實質協助，同時可專注在課業學習，全力往夢想邁進。孫同學說，曾在高中領取富邦慈善基金會的用愛心做朋友助學金，這次再度獲頒「潛力之星獎學金」，非常感謝富邦慈善基金會給予莘莘學子接受教育翻轉人生的機會，未來也希望能盡己之力延續這份正向的力量回饋社會。

富邦慈善基金會秉持回饋社會的精神，整合富邦集團內外資源，投入公益事業，未來也將持續集結更多力量，為需要的社福團體、個人挹注更多資源，實踐關懷弱勢，發揮正向的影響力等企業社會責任。

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