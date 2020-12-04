聯電（2303）4日於台灣持續改善活動競賽（TCIA）總會決賽中再獲6金2銀佳績。本次競賽共有109家企業的188組團隊參賽，聯電8組團隊報名參賽並全數晉級總決賽，是晉級組數最多，同時也是決賽中獲得金塔獎數最多的企業，充分展現聯華電子持續推動企業核心業務與永續發展結合的積極作為，深獲評審及主辦機構一致的肯定。

今年聯電參賽團隊包含先進廠區製程技術／生產製造、光罩／測試工程、及功能支援單位，共同致力於精益求精、追求卓越，總改善效益預估高達15.8億，先進高壓製程更創造當年度約44億的年營收，並同時成功地打入韓國OLED面板驅動晶片市場，站穩龍頭地位。

近年來聯電發展策略轉向專注於特殊製程技術，從先進廠區團隊改善主題內容不難看出，新策略深植營運團隊核心，各體系卯足全力呼應公司方策。改善的範疇除涵蓋關鍵產品良率提升外，在交期與產能上，改善團隊利用流程改善並結合智慧製造等手法深耕對策，改善的維度從步驟間至步驟內，從機台外剖析至機台內，透過跨部門緊密合作，促使總體效能大幅提升。

在後段封測部份也不遑多讓，測試暨封裝工程服務處團隊在原晶圓測試專業的基礎上向後延伸，完成一站式彈性代工加值服務，讓客戶透過聯電與各封測廠建立起完整的生態系統，成功將聯電一站式服務加值計畫端上舞台。

此外，聯電在綠能及環保方面的成效也相當亮眼，本次參賽的全能圈來自廠務及擴建工程處，團隊運用IOT及大數據分析手法建立用電智能決策系統，大幅降低機台用電量，每年為公司節省約1,580萬度電，約當21.7座大安森林公園碳吸附量，更因此獲得「108年經濟部節能標竿獎金獎」及「2019年度科學園區廠務技術研討會最佳論文獎」。

聯電品質暨可靠度副總經理林敏玉表示：「很高興看到聯電各部門主動積極地參與『台灣持續改善活動』競賽，且連年獲得佳績。追求卓越是企業永續自我要求的長期耕耘旅程，不管在品質、流程、製程技術、售後工程服務上，聯電都本著持續改善，精益求精，不止於至善精神，戮力為客戶提供即時且高品質產品服務而努力，期待與客戶、供應商、及策略夥伴共創多贏 。」

(工商 )