曲艾玲、連戰二媳婦路永佳與黃雅珉的19歲混血帥兒黃士杰等名人4日出席露德協會二手衣義賣記者會，用實際行動宣導愛滋防治。曲艾玲曝10歲兒子毛毛因為「尺寸較大」被同學笑胖，還曾被某位同學連踹書包1學期，但兒子佛系應對，竟意外平息爭端，反而9歲女兒Rianna氣到要哥哥「別吃了」。她還坦言至今已取消10場以上的尾牙活動，但她認為避免群聚感染更重要，「當沒工作時，就是充實自己的時候」。

曲艾玲認為，「歧視，其實就是成年世界的霸凌」。她在舊金山就讀高中時，除了化學老師，音樂老師也是愛滋病患者，學校也把衛教落實在日常中，她從小就對愛滋病有所了解，因此在教育一對兒女時，也經常提醒他們要對世界多一點認識，「毛毛尺寸較大，有小孩笑他胖，但我的教育方式讓他非常樂觀，他反而跟對方說：『我不是胖，我是厚，有一天會長高。』我很慶幸給他們這麼有力量的教育」。

曲艾玲曝兒子曾遇霸凌。（台灣露德協會提供）

跟哥哥非常不同，妹妹Rianna既聰明又強勢，曲艾玲對兩個孩子的教育方式自然不同，「毛毛曾有段時間被同學踹書包一學期，後來我們知道了，老公還說踹回去，但兒子說不理對方就好，不然起衝突會更痛」。她曝女兒在家雖會欺負哥哥，但遇「外侮」一定為兄出頭，「我反而常提醒她：世界不是圍繞著妳轉，她像大姊頭一樣」。路永佳一旁笑稱，她家的孩子也靠Rianna罩。

而黃士杰這次捐出3件衣服，他笑稱以前很常亂買東西，媽媽黃雅珉讓他意識到該長大，所以有努力節制，並表示19歲的自己雖還在過年收紅包的階段，但最晚3年，希望能包給媽媽至少6位數。他國一也是小胖子，當時被排擠半學期，100公斤的他花1年運動減去26公斤，最瘦達74公斤，「剛開始是因腸胃炎2天瘦5公斤，感受到變輕的好處，所以努力減肥」。並預告明年初將會推出與王傳一合作的新戲《我叫梁山伯》。

(中時 )